Huawei, darbe üzerine darbe almaya devam ediyor

Bildiğiniz gibi Çinli firmanın Apple MacBook benzeri MateBook X Pro laptop modeli bulunuyor. MateBook X Pro’nun satışı Microsoft Store üzerinden de gerçekleştiriliyordu.

Yazılım devi Microsoft, dün gece sessiz sedasız, MateBook X Pro modellinin satışını durdurdu ve sitesinden bu ürünleri çıkarttı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında gerginlik arasında harcanacak olan Huawei’nin şimdilik nasıl bir hamle yapacağı bilinmiyor.

Android lisansından olan firmanın, işletim sistemi geliştirdiği söyleniyor. Ancak bu işletim sistemi asla ve asla iOS ve Android gibi olamayacak.

Windows Mobile gibi tarihin tozlu sayfalarına gömülecek olan bu işletim sistemi çare değil. Bu işletim sistemini öven editörler çıkacaktır. Unutmayın ki bu arkadaşlar bir dönem Windows Mobile için de muhteşem olacak diyorlardı. Tek çare Amerika ile anlaşıp Android lisansını geri almakta.

Observation için 4K ekran görüntüleri yayınlandı!



