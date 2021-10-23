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Huawei giyilebilir cihazları için patent yayınladı

23.10.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin Fikri Mülkiyet Veritabanına göre, Huawei’ ye ait patent “Spor Hareketi Tanıma Yöntemi, Terminal Ekipmanı ve Depolama Ortamı” başlıklı, CN113509173A yayın numarasına sahip ve Nisan 2020’de Çin’de dosyalandı.

Huawei giyilebilir cihazları için patent yayınladı

Bu özellik, bir cihaza yerleştirilmiş ivme ölçerden gerçek zamanlı hareket verileri toplayarak çalışır. Bu, hareket verileri veya yardımcı veriler aracılığıyla sporcunun hareket durumunu tanımasına ve yanlış hareket duruşları için analiz etmesine yardımcı oluyor.

Patent teknolojisi, sporculara yanlış hareketlerden kaçınmaları için yeterli bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu işleve sahip bir giyilebilir cihaz, yalnızca yanlış hareketleri tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda bir alarm veya başka yollarla bu konuda bildirimde bulunabilecektir. Antrenmanlar sırasında oyuncularda profesyonelliği teşvik edecek ve yaralanma olasılığını azaltacaktır.

Şirket, HuaweiWatch GT 2 Pro , Huawei Watch GT 2 , Huawei Watch GT 2e ve HuaweiWatch 3 dahil olmak üzere oldukça başarılı olan bir dizi akıllı saati zaten piyasaya sürdü.

Spor duruş düzeltme özelliğinin, bir güncelleme yoluyla yukarıda verilen Huawei saatlerinden herhangi birine yapılıp yapılmayacağı veya yeni bir akıllı saatle birlikte gönderilip gönderilmeyeceği belli değil. Ancak şirket akıllı telefon sektöründen biraz soyutlandığı için mevcut yeni cihazlarına oldukça önem veriyor. Gerek fiyat, gerekse kullanım özellikleri yönünden oldukça fazla imkan sunduğunu belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat Huawei
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