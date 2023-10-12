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HUDUTSUZ SEVDA 4. BÖLÜM FOX TV CANLI! Hudutsuz Sevda konusu nedir, oyuncuları kimler? Son bölüm özeti

12.10.2023 18:58 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda 4. bölüm canlı izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi, Fox Tv yayın akışı listesinde yer aldı. Heyecanla beklenen dizi bu akşam 4. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Hudutsuz Sevda konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Hudutsuz Sevda 4. bölüm canlı izle ekranı ve son bölüm özeti

Hudutsuz Sevda konusu ve oyuncuları merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda 4. bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

HUDUTSUZ SEVDA SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep ile yüzleşen Halil İbrahim, onun da yardımı ile Letolar'ı ve jandarmayı birbirine düşürüp kendine karşı açılan savaşı üç taraflı hale getirmeyi planlar. Letolar kendi dertlerinden Halil İbrahim'in peşini bırakmış gibi görünseler bile Üsteğmen Oğuz, Halil İbrahim'in ensesindedir. Halil İbrahim'in planı sayesinde Levent'ten kurtulabileceğine inanan Zeynep ise kendine daha derin bir kuyu kazdığının henüz farkında değildir.

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HUDUTSUZ SEVDA 4. BÖLÜM FOX TV CANLI!

Halil İbrahim, Üsteğmen Oğuz'dan yerlerini Tarık Leto'ya kimin söylediğini öğrenir. Levent'in ona tüm zulmüne rağmen babası onu hala evlenmeye zorlayınca Zeynep, ağabeyinden medet umar. Fikret'in de elinden bir şey gelmeyince Zeynep, evlendirileceği gün Halil İbrahim'den kendisini kaçırmasını ister. Karşılığında Halil İbrahim'in intikamını alması için babasının katili Cevat'ı getirtecektir. Halil İbrahim hem intikamını alıp hem de Zeynep'i kurtarabilecek midir?

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HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

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HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Hudutsuz Sevda oyuncuları arasında, Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Erdem Kaynarca, Çağla Irmak, Hülya Gülşen, Hülya Şen, Özgür Emre Yıldırım, Alp Akar, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi isimler yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve hiakayesiyle seyircinin de dikkatini çeken Hudutsuz Sevda Artvin'de çekiliyor. Dizinin pek çok sahnesi de İstanbul'da çekildi. Orijinal senaryoya sahip olan Hudutsuz Sevda uyarlama değildir.

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