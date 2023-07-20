Hudutsuz Sevda dizisi ne zaman başlayacak? Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'lı Hudutsuz Sevda'dan ilk kare

Hudutsuz Sevda dizisi için geri sayım başladı. Yaz dizilerinden biri olan Hudutsuz Sevda şimdiden merakla bekleniyor. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ı başrolde buluşturan Hudutsuz Sevda'nın konusu ve oyuncu kadrosu gibi detaylar merak edildi. İşte Hudutsuz Sevda dizisi hakkında detaylar...

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimleri 15 Ağustos’ta başlayacak dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

FOX‘ta ekrana gelecek dizi çok güçlü bir intikam hikâyesini anlatıyor. İlk kareleri paylaşılan dizi Karadeniz bölgesinde başlayıp İstanbul’a taşınacak.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Fatih Aksoy ile Bahadır Özdener‘in ortak yapımcılığında hayata geçirilecek olan “Hudutsuz Sevda” dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş ile Miray Daner yer alacak.

Projeye ayrıca usta oyunculardan Mesut Akusta ile Esra Dermancıoğlu'da dahil oldu.



