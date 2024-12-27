Hudutsuz Sevda'nın Kaan'ı Burak Çelik evlendi! Nikah karelerine beğeni yağdı

Karagül, Söz, Kuruluş Osman, Senden Daha Güzel, Ben Bu Cihana Sığmazam ve şimdilerde de Hudutsuz Sevda dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu Burak Çelik'ten müjdeli haber geldi.

Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak'a geçen eylül ayında evlilik teklifinde bulunmuştu. Yılbaşı tatili için yurt dışına giden ikili, Karadağ'da nikah masasına oturdu.

Burak Çelik sosyal medya hesabından "Mutlu son" notunu düştüğü paylaşımla evlilik haberini duyurdu. Ünlü ismin nikah kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Hande Soral, Didem Balçın, İsmail Demirci, Asuman Dabak, Ekin Mert Daymaz, İlayda Alişan ve Hakan Meriçliler gibi çok sayıdaki meslektaşı, Burak Çelik'e tebrik mesajı gönderdi.

Burak Çelik, Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile 2013 yılında evlenmiş, ancak bu evlilik kısa sürmüştü. Çift, 2015'te boşanarak yollarını ayırmıştı.