Hülya Avşar'a çıplak pozu soruldu bakın ne dedi

Biyografi filmi 'Selfi'nin vizyona girmesine sayılı günler kalan Hülya Avşar, geçtiğimiz gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Uzun süre alışveriş yapan Hülya Avşar, Markalar Sokağı'nda bulunan aracına binmeden önce kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AVŞAR KIZI ÇOK İDDİALI

"Filmin afişi ve fragmanlarının iddialı bulunması" konusunun sorulması üzerine gülen Avşar kızı, "Afişi ve fragmanları bu kadar konuşulduysa siz düşünün vizyona girince neler neler olacak" dedi.

Biyografi filmi 'Selfi' 27 Nisan'da vizyona girecek olan Avşar, aracını hareket ettirmeden önce çok heyecanlı olduğunu ve tepkileri çok merak ettiğini de sözlerine ekledi.