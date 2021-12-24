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Hülya Avşar'a Tuğba Ekinci'den simit yanıtı! Fotoğrafını paylaşıp...

24.12.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girdiği polemiklerle gündeme gelen Tuğba Ekinci'nin hedefinde ekonomi yorumuyla tepki çeken Hülya Avşar vardı. Tuğba Ekinci "Gerekirse simit yenecek" diyen Avşar'ın fotoğrafını paylaşarak sözünü sakınmadı.

Hülya Avşar'a Tuğba Ekinci'den simit yanıtı! Fotoğrafını paylaşıp...

Hülya Avşar, "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" sözleriyle tepki çekti.

Avşar gelen tepkiler üzerine de kendine savundu. Avşar açıklamasında "Simite takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum" dedi. Hülya Avşar'a Tuğba Ekinci'den simit yanıtı geldi.

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Sık sık polemikleriyle gündeme gelen Ekinci yıldızının hiçbir zaman barışmadığı Avşar'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Simit yiye yiye simit oldun zaten" yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

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Hülya Avşar Tuğba Ekinci
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