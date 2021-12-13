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Hülya Avşar bacak dekolteli sahne kıyafetiyle dikkat çekti!

13.12.2021 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar uzun süre ara verdiği sahnelere hızlı döndü. 58 yaşındaki Hülya Avşar, iddialı sahne kıyafetiyle beğeni topladı. Avşar sahnede çekilen pozlarını da Instagram'dan paylaştı.

Hülya Avşar bacak dekolteli sahne kıyafetiyle dikkat çekti!

3 yıl aradan sonra sahnelere dönen güzel şarkıcı Hülya Avşar, önceki akşam İstanbul Sarıyer'deki bir eğlence mekanında hayranlarıyla buluştu.

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SAHNE POZLARINI PAYLAŞTI

Avşar iddialı sahne elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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Siyah transparan bir kıyafet tercih eden Avşar, derin bacak dekoltesiyle de dikkat çekti.

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Avşar sahnede çekilen fotoğraflarını ise "Dün geceden sevgiler" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Ünlü sanatçının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.
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MASUMİYET HAKKINDAKİ SÖZLERİYLE ŞAŞIRMIŞTI!

Hülya Avşar, Fox ekranlarından yayınlanan ve erken final yapan 'Masumiyet' dizisiyle ilgili sözleri herkesi şaşırtmıştı. Hülya Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" açıklamasında bulunmuştu.

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