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  4. Hülya Avşar bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı! Sosyal medya onu konuşuyor

Hülya Avşar bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı! Sosyal medya onu konuşuyor

18.06.2021 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar, her zaman olduğu gibi tatil sezonunu Ayvalık’taki evinde açtı. Siyah bikinili fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Hülya Avaşar’ın pozu binlerce beğeni aldı. Hülya Avşar’ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafının altını hayranları övgü dolu yorumlarla doldurdu.

Hülya Avşar bikinili pozuyla gençlere taş çıkarttı! Sosyal medya onu konuşuyor

Hülya Avşar, her sene olduğu gibi bu sene de tatil sezonunu Ayvalık’taki yazlığında açtı. Yoğun tempoda geçen geçtiğimiz yılın yorgunluğunu atmaya başlayan Avşar Kızı, Instagram’dan paylaştığı siyah bikinili pozu takipçileri tarafından beğeniyle karşılaştı.

HÜLYA AVŞAR TATİLDE

Rol aldığı Masumiyet dizisinin final yapmasıyla gelen yeni projeleri değerlendiğini söyleyen Hülya Avşar, yeni sezonda da ekranda olacağının sinyalini verdi.

Ünlü şarkıcı, siyah bikinisiyle verdiği pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Avşar, adeta genç kızlara taş çıkarttı.

Hülya Avşar

Ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu. Avşar'ın paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Hülya Avşar için "Genç kızları cebinden çıkarır", "Sen hiç yaşlanmaz mısın Hülya Hanım?", "Bu güzellik karşısında diyecek fazla söz yok, harikasın" yorumlarını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Instagram
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