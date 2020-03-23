Hülya Avşar'dan bornozlu paylaşım! Beğeni yağdı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, yakın zaman önce YouTube kanalı açarak ünlü isimleri konuk almaya başladı. Öte yandan Instagram hesabını aktif olarak kullanan Avşar, son olarak bornozuyla çektirdiği videosunu paylaştı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, derin bacak dekoltesiyle herkesi şaşırttı. Hayatını spora adayan Avşar'ın kusursuz fiziği ise dikkatlerden kaçmadı.

"ANNELER ÇOCUKLARINI BÜYÜTMELİ"

YouTube'da içerik üretmeye başlayan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kendisinin büyüttüğünü ve bakıcıya da karşı olduğunu söyleyerek "Çocuğumu her zaman kendim büyüttüm. Anneler çocuklarını kendi büyütmeli, eşler çalışmalı. Eski sistemciyim. Çünkü doğru sistem bu. Erkekler çalışmalı, eve para getirmeli, hem kendini iyi, hem de erkek olduğunu hissetmeli. Bakıcı sistemi tamamen yok olmalı. Ben ilkokuldan liseye kadar kızım Zehra'yı okula götürdüm, aldım" demişti.

