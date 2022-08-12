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  4. Hülya Avşar'dan çok konuşulacak klip! Sakızı alıp göğsüne yapıştırdı

Hülya Avşar'dan çok konuşulacak klip! Sakızı alıp göğsüne yapıştırdı

12.08.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar’ın bu akşam yayınlanacak yeni şarkısı 'Yapma Aşkım'ın klibinde sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırması sosyal medyada gündem oldu. Avşar'ın bu hareketi akıllara Metin Arolat'ın efsane şarkısı 'Dert Değil'in klibini akıllara getirdi.

Hülya Avşar bu akşam yayınlanacak yeni teklisi ‘Yapma Aşkım'ın klibinde yönetmen koltuğuna oturdu.

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Balat'ta yapılan çekimlerde Avşar Kızı'na 50 kişilik ekip eşlik etti. Klipte oyuncu Tarık Ündüz yer aldı.

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Sosyal medya hesabından klip tanıtımını paylaşan Avşar'ın seksiliği ve çiğnediği sakızı çıkarıp göğsüne yapıştırması dikkat çekti.

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Avşar'ın bu hareketleri akıllara Metin Arolat'ın unutulmaz şarkısı 'Dert Değil'in klibindeki süt dökme sahnesini akıllara getirdi.

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Avşar, daha önce de 'Selfie' adlı filminin yönetmen koltuğuna oturmuştu.

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Gerard Pique
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