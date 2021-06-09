Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Cansu Canan Özgen'e gönderme yaptı!

İlber Ortaylı’nın Cansu Canan Özgen ile sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında yaşananlar büyük olay olmuş ve epey konuşulmuştu. Hatta uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmeyen bu olay İlber Ortaylı hayranlarını da ikiye bölmüştü. Geçtiğimiz gün ünlü tarihçi isim ile bir araya gelen o anları tekrar hatırlatarak Hülya Avşar’dan göndermeli bir paylaşım yapıldı.

HÜLYA AVŞAR'DA GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Önceki gün İlber Ortaylı ile bir araya gelen Hülya Avşar, sohbet sırasında bu olaya gönderme yaparak yaşanan olayı ti’ye aldı. Aralarındaki espirili sohbeti telefonuyla kayda alan Hülya Avşar, İlber Ortaylı’ya “Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi” dedi. Bunun ardından İlber Ortaylı ise kendisinden istenileni gerçekten harfiyen uyguladı.

Avşar yaşanan bu olayı ti’ye alırken sanatçı Behzat Uygur ise İlber Ortaylı’yı bu davranışı nedeniyle eleştirenler arasında yer almıştı. Hatta Ortaylı’nın hareketi sonrasında bir video hazırlamış ve bunu bir eleştiri olarak da yayınlamıştı.