Hülya Avşar'dan esprili İlber Ortaylı paylaşımı: Cansu Canan Özgen'e gönderme yaptı!

İlber Ortaylı’nın Cansu Canan Özgen ile sosyal medya platformu üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında yaşananlar büyük olay olmuş ve epey konuşulmuştu. Hatta uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmeyen bu olay İlber Ortaylı hayranlarını da ikiye bölmüştü. Geçtiğimiz gün ünlü tarihçi isim ile bir araya gelen o anları tekrar hatırlatarak Hülya Avşar’dan göndermeli bir paylaşım yapıldı.
Önceki gün İlber Ortaylı ile bir araya gelen Hülya Avşar, sohbet sırasında bu olaya gönderme yaparak yaşanan olayı ti’ye aldı. Aralarındaki espirili sohbeti telefonuyla kayda alan Hülya Avşar, İlber Ortaylı’ya “Ben gideceğim, arkamdan ‘ne hoşmuş’ diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi” dedi. Bunun ardından İlber Ortaylı ise kendisinden istenileni gerçekten harfiyen uyguladı.
Avşar yaşanan bu olayı ti’ye alırken sanatçı Behzat Uygur ise İlber Ortaylı’yı bu davranışı nedeniyle eleştirenler arasında yer almıştı. Hatta Ortaylı’nın hareketi sonrasında bir video hazırlamış ve bunu bir eleştiri olarak da yayınlamıştı.
Geçtiğimiz Aralık ayında Cansu Canan Özgen ile bir Instagram canlı yayını yapan tarihçi İlber Ortaylı yayın sonrasında çok konuşulacak kelime kullanmıştı. Yayının ardından ise bittiğini zanneden Ortaylı “Maşallah, şuna bak” demesiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu. Yaşanan bu olayın ardından Ortaylı'nın hayranları da ikiye bölünmüştü. Bazıları ünlü tarihçiyi ağır bir şekilde eleştirirken bazıları ise “Maşallah” demekte kötü bir niyet olmadığını savunmuştu.
İlber Ortaylı ise canlı yayında yapmış olduğu bu gaf sonrasında hakkında yapılan eleştirilere bir yanıt vermişti. Ortaylı yaptığı açıklamada “Bir iltifatı, bir takdiri, bir maşallahı alıp… üzerinden Meetoo hareketi benzeri bir taciz devşirmek akıl alır gibi değil, MeeToo hareketi bu kadar basit mi? Türkiye’nin bu konuda zaten ciddi bir problemi var. Her şey bu kadar basitleştirilmemeli.” diyerek kendisini savunmuştu.
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