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Hülya Avşar'dan Masumiyet dizisi ve filtre itirafı: "Sinirlerim çok bozuldu"

26.05.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde oynadığı Masumiyet dizisi final yaparak ekrana veda eden Hülya Avşar, dizinin neden bittiğini açıkladı. Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum'a konuk olan Hülya Avşar, "Masumiyet daha önce bitecekti ben zorladım" dedi. Avşar dizide yüzüne uygulanan ve sosyal medyada olay olan filtrelerle ilgili de konuştu. Avşar filtre olayıyla ilgili "Sinirlerim çok bozuldu" ifadesini kullandı.

Hülya Avşar, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu oldu.

MASUMİYET DİZİSİ NEDEN BİTTİ?

Hülya Avşar, Masumiyet dizisinin neden bittiğini açıkladı. Avşar, "Televizyonlarda dizi yapmak, zorlaştı. Yeni başlayan diziyi seyirci kaydediyor ve öyle izliyor. Bizimki de böyle bir şey oldu. Televizyoncu ile yapımcı arasında o iş farklı oluyor. Ben sağolsun yapımcı Faruk'u ite kaka bugüne geldik. Ben bir yer falan basmadım o iddialar asılsız. Final sahnesi ile ilgili eleştiriler geldi. Ama genel anlamda iyi" dedi.

Televizyonlarda reyting artık demode olduğunu da söyleyen Avşar, "Biz geri dönüşlerini dijital platformlarda zaten aldık. Artık televizyonlarda dizi yapılmaz bence. Gerçeği yansıtmıyordur" şeklinde konuştu.

ÇOK TARTIŞILAN FİLTRE HİKAYESİ

Fox ekranlarına yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final Masumiyet dizisinde Hale Ilgaz rolünü üstlenen Hülya Avşar'ın dizideki filtreli hali sosyal medyada gündem olmuştu.

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Candaş Tolga Işık'ın filtre sorusunu yanıtlayan Avşar, "Filtre hikayesini bilmiyorum. Neden yaptı, sabaha kadar mesajlaştım ve sinirlerim bozuldu. Benim yaptırmam mümkün değil. Dizlerde böyle pr yapılmasını ben doğru bulmuyorum. Dizinin de böyle bir şeye ihtiyacı yoktu" ifadelerini kullandı.

AYVALIK'TA ADA ALDI MI?

Ayvalık'ta ada aldığı iddia edilen Avşar, "Ada almadık. İlgilendik sadece. Fiyatı sorduk, konuştuk. Benim son derece sıradan bir hayatım var. Ailemle yaşıyorum pandemide 8 ay kaldım" açıklamasını yaptı.

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Hülya Avşar
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