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Hülya Avşar'dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

11.12.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar Belgrad ormanında koşu yaparken görüntülendi. Rol aldığı son dizinin ekranlara erken vedasından sonra "Dizi düşünmüyorum'" diyen Hülya Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" açıklamasında bulundu.

Hülya Avşar'dan ‘Masumiyet’ itirafı! Burnumdan getirdiler!

Milliyet'in haberine göre; Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Hülya Avşar, yanlarından ayrılıp uzaklaşmaya başladığı sırada kalabalık grup bir anda, "Mavi mavi" şarkısını hep bir ağızdan söylemeye başladı.

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ALKIŞLARIYLA KARŞILIK VERDİ

Bir anda neye uğradığını şaşıran Hülya Avşar, sevenlerinin ilgisine alkışlarıyla karşılık verdi. Müzikal çalışmasının eylül ayına sarktığını söyleyen Avşar, "Senaristimizin elinde işi vardı, onu bekliyoruz. Çalışmalarımız yaza kaldı. Dans çalışmalarını da yaza olmasını düşünüyorum" dedi.

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Rol aldığı son dizinin ekranlara erken vedasından sonra 'dizi düşünmüyorum' diyen Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Çok iyi giden bir dizi yapımcı ve televizyon arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı saçma sapan bir hal aldı.
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İyice dersimi aldım. Arkasında durulması gereken şeylerin durulmadığının farkına varınca yok. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" dedi.

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Hülya Avşar
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