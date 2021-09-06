Hülya Avşar'dan Mesut Can Tomay yorumu! Ne dediyse çıktı

YouTube'da Ali Biçim ile ürettikleri video içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken ve kısa sürede 2 milyon aboneye yaklaşan Mesut Can Tomay'ın, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı.

Tavırlarıyla sempati toplayan Tomay'a, jüri üyelerinden Hülya Avşar, övgü dolu sözlerle karşılık vermişti. Avşar, Tomay için ''Sahnede duruşun bile etkili ve komik. Sadece taklit yapmasan da, bu iş sana yakışıyor gibi geliyor bana. Yıllar geçtikçe de bu işe yoğunlaşacaksın gibi bir his var içimde. '' yorumunda bulunarak, turu geçmesine onay vermişti.

Ali Taran'ın da ''Evet'' yanıtını verdiği Mesut Can Tomay'a, Acun Ilıcalı şu sözlerle yorum yapmıştı: ''Mesut, ben senin zamana ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Üzülerek hayır diyorum.''

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

Mesut Can Tomay, 2 Haziran 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Karslı olan Tomay, 9 yaşına kadar Kars'ın Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşadı. Özellikle dizi ve televizyon dünyası öncesinde çekmiş olduğu vine videoları ve katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştır.

Kördüğüm,Türk'ün Uzayla İmtihanı, Maide'nin Altın Günü, Yolsuzlar Çetesi, İkinci Şans gibi projelerde yer aldı.





