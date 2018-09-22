Hülya Avşar'dan milli duruş! El sıkıştılar...

Sabah'ın haberine göre, Türkiye'de her hareketi gündem olan ünlü sanatçı Hülya Avşar, örnek bir davranış göstererek Türk Lirası'na destek oldu. Ünlü sanatçı, daha önce dolar üzerinden reklam anlaşması yaptığı şirketle yeni sözleşme imzalayarak dolar olarak aldığı ücret, TL'ye çevirdi.

DOLARI TL'YE ÇEVİRDİ

Avşar, yeni sözleşmesini imzalarken "Sözleşmemi dolar değil Türk Lirası üzerinden yapalım" dedi. Oyuncunun isteğini kırmayan şirket, sözleşmeyi güncelledi.

3 MİLYON LİRALIK İMZA

Taraflar geçtiğimiz günlerde TL üzerinden yeniden el sıkıştı. Avşar, bir yıl uzatma karşılığında 3 milyon lira alacak. Avşar'ın bu hamlesine milli duruşunu korudu yorumları yapıldı.

