MAGAZİN

Hülya Avşar'dan Sibel Can itirafı: Sibel Can'ı yolasım vardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 10:41 | Son Güncelleme

Hülya Avşar, Star TV’deki programında Muazzez Abacı’yı ağırladı. Ama en bomba açıklamaları kendisi yaptı

Hülya Avşar'dan Sibel Can itirafı: Sibel Can'ı yolasım vardı

Hülya Avşar, Star TV’deki programında konuğundan daha bomba açıklamalar yaparak gündeme oturmayı yine başardı.

Hülya Avşar yıllar sonra İbrahim Tatlıses ve Sibel Can’a dair şu itirafta bulundu:

“İzmir Fuarı’nda İbrahim Tatlıses ile sahneye çıkacaktık. Afişler basılmıştı. Ancak İbrahim Tatlıses, beni kadrodan attı. Yerime Sibel Can’ı aldı. Büyük hayal kırıklığına uğramıştım. Çok ağladım. Sibel Can’ı yolasım vardı. Sonra imdadıma Muazzez Abacı yetişti. Beni alt kadrosuna dahil etti.”

NE OLMUŞTU?

Sibel Can o dönem rahmetli Fahrettin Aslan’ın sahibi olduğu Maksim Gazinosu’nda konser veriyordu. İddiaya göre; Hülya Avşar’a kızan İbrahim Tatlıses, Fahrettin Aslan’ı aradı ve “Sibel’i bu gece gönderdin gönderdin. Yoksa bir daha senin gazinolarının hiçbirinde sahneye çıkmam” dedi. Sibel Can ilk uçakla İzmir’in yolunu tuttu.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Sibel Can ibrahim tatlıses

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bergüzar Korel de isyan etti: 'Çocuklarınız susmasın'

Bergüzar Korel de isyan etti: 'Çocuklarınız susmasın'

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Aleyna Tilki, doğum günü biletlerini satışa çıkardı

Survivor 2018 izle: 5. bölümde şok sakatlık! (Online TV8 izle - TV8 Frekans Bilgileri)

Survivor 2018 izle: 5. bölümde şok sakatlık! (Online TV8 izle - TV8 Frekans Bilgileri)

Seda Sayan hayranlarını korkuttu

Seda Sayan hayranlarını korkuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.