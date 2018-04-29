MAGAZİN

Hülya Avşar: 'Dünya kadar param gitti'

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.04.2018 20:15 | Son Güncelleme

Hülya Avşar, 27 Nisan'da vizyona giren 'Selfie' filmi ile ilgili 'En zoruma giden filmlerime telif ödemek oldu' dedi.

Hülya Avşar: 'Dünya kadar param gitti'

Hülya Avşar'ın yazıp yönettiği, tek başına oynadığı 'Selfi' 27 Nisan Cuma günü vizyona girdi. ''Filmde en zoruma giden şarkılarıma, filmlerime telif ödemek oldu. Dünya param gitti'' dedi.

10 İŞE 150 BİN LİRA
Hülya Avşar'ın 5 şarkı ve 5 filme 150 bin lira ödediği ortaya çıktı. En çok parayı da İbrahim Tatlıses ile oynadığı 1985 yapımı 'Mavi Mavi' filmine ödedi.

EVDE ÖZEL GÖSTERİM
Hülya Avşar 'Selfi' için Tarabya'daki evinde özel gösterim yaptı. Filmi kardeşleri, birkaç yakın dostu ve ekibi izledi.

FİLMİNİ CESUR POZU İLE DUYURMUŞTU
Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfie'nin vizyona giriş tarihini cesur pozunun yer aldığı afişle duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Selfie

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