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Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun yeni sevgilisi olduğunu duyunca...

04.08.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile hiçbir zaman bağlarını koparmadı. Sürekli birlikte vakit geçiren ikiliden Çilingiroğlu yeni aşka yelken açtı. Hülya Avşar ise bakın eski kocasının yeni ilişkisine dair ne dedi.

Sosyal medyada pozları ve iddialı sahne tarzıyla adından söz ettiren Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam Tarabya Kıyı Balık çıkışı görüntülendi.

Müdavimi olduğu balıkçıdan çıktıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar “İşlerden dolayı gidip geliyorum İstanbul’a. Bugün de dostlarım ile güzel bir akşam yemeği yedik” dedi.

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"KAYA BAŞLAMAZSA ŞAŞIRIRIZ ZATEN"

Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz hafta sevgilisi ile görüntülenmişti. Bunun üzerine basın mensupları “Kaya Bey yeni sevgilisi ile görüntülendi. Gördünüz mü?” sorusuna Avşar “Kaya başlamazsa şaşırırız zaten. Başladığına niye şaşırıyorsunuz?” diyerek kahkaha attı.

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Muhabirlerin “Kendisini tebrik ettiniz mi peki?” sorusuna ise sanatçı, “Tabii ne demek. Başımızın üstünde yeri var. Aile kalabalıklaşıyor”diyerek, evinin yolunu tuttu.

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