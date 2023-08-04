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Maneviyata yöneldiğini söylemişti! Ferdi Tayfur'un kızı şortla poz verince...

04.08.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur son dönemde eski nişanlısından gördüğü şiddeti paylaşarak gündeme geliyordu. Mayıs ayında "Maneviyatım ağır basıyor" diyerek müziği bırakıp başını örttüğü pozları paylaşmıştı. Tayfur şimdi ise şortlu pozunu paylaşınca takipçilerinden eleştiri aldı.

Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur gündemden düşmüyor. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada maneviyata yöneldiği için sahneye çıkmayacağını söylemişti.

Bu süreçte başını kapatarak verdiği pozlarla dikkat çeken Tayfur "Annemin bir yaşam şekli var, hep örnek olarak annem önümdeydi. Bu konu çok hassas bir konu, çok denedim aslında ama denemek istedim ama gördüğünüz fotoğraflardaki bir tesettür değil. Beni bu kalıba sokmayın o zaman gerçek manada yaşayanlara haksızlık etmiş olurum. 2023 yılındayız kapalılık açıklık... Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim. Keşke Kuran'da geçen anlamıyla bunu gerçekleştirebilseydim... Sahneyi bıraktım müziği bırakmadım" demişti.

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Son günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını açıklamasıyla dikkat çeken ünlü isim son olarak şortlu hallerini paylaştı.

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Kıvrımlarını sergilediği pozlara ilginç eleştiri Kıvrımlarını sergilediği pozlara ilginç eleştiri

Tuğçe Tayfur'un pozuna takipçilerinden eleştiri yorumları geldi. Ünlü isme "Kapalılık çok yakıştıydı size", "Maneviyat be", "Eleştirileceğini bile bile", "Çok hızlı fikir değiştiriyorsunuz" yorumları yapıldı.

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Ferdi Tayfur Tuğçe Tayfur anne ele

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