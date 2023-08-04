Maneviyata yöneldiğini söylemişti! Ferdi Tayfur'un kızı şortla poz verince...

Yeşilçam yıldızı olan annesi Necla Nazır gibi maneviyata yönelen Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur gündemden düşmüyor. Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada maneviyata yöneldiği için sahneye çıkmayacağını söylemişti.

Bu süreçte başını kapatarak verdiği pozlarla dikkat çeken Tayfur "Annemin bir yaşam şekli var, hep örnek olarak annem önümdeydi. Bu konu çok hassas bir konu, çok denedim aslında ama denemek istedim ama gördüğünüz fotoğraflardaki bir tesettür değil. Beni bu kalıba sokmayın o zaman gerçek manada yaşayanlara haksızlık etmiş olurum. 2023 yılındayız kapalılık açıklık... Allah'a verdiğim sözden dolayı yapmaya çalıştım ama beceremedim. Keşke Kuran'da geçen anlamıyla bunu gerçekleştirebilseydim... Sahneyi bıraktım müziği bırakmadım" demişti.

Son günlerde eski nişanlısı Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını açıklamasıyla dikkat çeken ünlü isim son olarak şortlu hallerini paylaştı.

Tuğçe Tayfur'un pozuna takipçilerinden eleştiri yorumları geldi. Ünlü isme "Kapalılık çok yakıştıydı size", "Maneviyat be", "Eleştirileceğini bile bile", "Çok hızlı fikir değiştiriyorsunuz" yorumları yapıldı.

