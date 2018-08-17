Hülya Avşar gecelikle poz verdi!

Her yaptığı ile adından söz ettirmeyi başaran 54 yaşındaki Hülya Avşar, son paylaşımı ile bir kez daha gündem oldu.

Gecelikli fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Avşarkızı, sosyal medyayı salladı.

Daha önce yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Avşar'ın paylaşımını yorumlara kapaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada Do the Shiggy’ olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katılmıştı. Tatil yaptığı Balıkesirin Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram’a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar’ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verilmişti.



