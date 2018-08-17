MAGAZİN

Hülya Avşar gecelikle poz verdi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2018 09:36 | Son Güncelleme

Yaptığı her hareketiyle gündem olan Hülya Avşar, son paylaşımı ile bir kez daha olay oldu!

Hülya Avşar gecelikle poz verdi!

Her yaptığı ile adından söz ettirmeyi başaran 54 yaşındaki Hülya Avşar, son paylaşımı ile bir kez daha gündem oldu.

Gecelikli fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan Avşarkızı, sosyal medyayı salladı.

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Daha önce yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Avşar'ın paylaşımını yorumlara kapaması dikkatlerden kaçmadı.

Sosyal medyada Do the Shiggy’ olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katılmıştı. Tatil yaptığı Balıkesirin Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram’a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar’ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verilmişti.


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