MAGAZİN

Hülya Avşar'ı yağmur bile durduramadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.09.2018 20:06 | Son Güncelleme

Bursa'da adına düzenlenen tenis turnuvası için kente gelen Hülya Avşar'a gösteri maçında yağmur da engel olamadı. Ünlü sanatçı yoğun yağış altında hem tenis oynadı, hem de dans ederek izleyenlere keyif dolu zaman yaşattı.

Hülya Avşar'ı yağmur bile durduramadı!

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Bursa'da 22-30 Eylül tarihlerinde adına düzenlenen Nilüfer Belediyesi Hülya Avşar Cup Senior Tenis Turnuvası'na katıldı. Podyum Tenis Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen ve 9 gün süren turnuvanın final maçlarının ardından korta çıkan ünlü sanatçı, partneri ile birlikte çiftler mücadelesinde gösteri maçı yaptı. Tek set üzerinden oynanan gösteri maçının ortalarına doğru sağanak yağış etkisini gösterirken, Hülya Avşar buna karşın oyuna devam etti.

hülya 3

Yoğun yağış altında raket sallayan ünlü sanatçı, hem tenisteki hünerlerini sergilerken hem de yağışın tadını çıkardı. Sempatik tavırlarıyla seyircilerle de iyi bir diyalog kuran Hülya Avşar ve partneri, gösteri maçını ise tie-break'te kazanmasını bildi.

hülya 2

Müsabakanın ardından Hülya Avşar, turnuvanın kazananlarına ödüllerini takdim etti. Yurt çapında 18 yıldır devam eden tenis turnuvasından elde edilen gelirler başarılı ve maddi durumu yetersiz 30 lise ve üniversite öğrencisine burs olarak veriliyor.

hülya 4

PARTNERKimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!Kimse burayı bilmiyor... İşte İstanbul'un içindeki cennet!
Ünlü oyuncu Tuba Ünsal sahilde çöp topladıÜnlü oyuncu Tuba Ünsal sahilde çöp topladı
Deniz Çakır'dan elbise altına eşofmanDeniz Çakır'dan elbise altına eşofman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Tenis bursa

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal İnci lenf kanserini yenmiş

Hayatını kaybeden usta oyuncu Kemal İnci lenf kanserini yenmiş

Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'dan seksi barış pozu!

Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'dan seksi barış pozu!

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal sahilde çöp topladı

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal sahilde çöp topladı

Deniz Çakır'dan elbise altına eşofman

Deniz Çakır'dan elbise altına eşofman

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Acun Ilıcalı, Survivor ile ilgili bir sürprizi açıkladı

Beyonce Instagram'ı salladı

Beyonce Instagram'ı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.