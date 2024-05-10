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  4. Korhan Berzeg olayında '42' plakalı araç gizemi! O iddia sonrası yetkililerden açıklama geldi

Korhan Berzeg olayında '42' plakalı araç gizemi! O iddia sonrası yetkililerden açıklama geldi

10.05.2024 15:09
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Kaybolduktan yaklaşık 1 yıl sonra kemiklerine ulaşılan Ekonomist Korhan Berzeg olayıyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, bir görgü tanığının iddiası yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! İddiaya göre adının açıklanmasını istemeyen görgü tanığı, Berzeg'in kaybolduğu gün bölgede 42 plakalı bir aracın dolaştığını ve jandarmayı gördüğünde paniklediği iddiasında bulundu. Kafaları karıştıran bu iddia sonrası yetkililerden açıklama geldi.

Korhan Berzeg olayında '42' plakalı araç gizemi! O iddia sonrası yetkililerden açıklama geldi

Dünyaca ünlü ekonomist Korhan Berzeg, Balıkesir’in Gönen ilçesinde köpeği Tina ile ormana yürüyüşe gitmiş; 74 gün sonra köpeği evine geri dönmüş kendisinden 312 gündür haber alınamamıştı. Kaybolduktan yaklaşık 1 yıl sonra Berzeg'in kemiklerine ulaşılmıştı. Olayla ilgili birçok iddia ortaya atılmış, vahşi hayvan saldırısı dahil birçok ihtimal üzerinde durulmuştu.

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42 PLAKALI ARACIN GİZEMİ

Sabah'ın haberine göre; ünlü ekonomistin 312 gün sonra ölü bulunması, kafalarda soru işaretleri bıraktı. Olayın bir vahşi hayvan saldırısı mı yoksa cinayet mi olduğunun, adli tıp incelemesi sonucu kesinlik kazanması beklenirken bir görgü tanığının iddiası kafaları karıştırdı!

Korhan Berzeg'in kaybolduğu gün köy yolunda 42 plakalı araç gördüğünü ve şoförün şüpheli tavırlar sergilediğini söyleyen bir görgü tanığı "Bir arkadaşımızı ziyarete gelmiştik. Korhan Berzeg'in kayboluşundan birkaç saat sonra Berzeg'in evinin önünden geçtik. Jandarma arabası kapının önündeydi. Komutan bekliyordu. Korhan Bey'in evinin bir alt sokağından, aşağısından döndü ve overlok aracıydı. Üstünde iki halı vardı ve hava yağışlıydı. Döndükten sonra jandarma aracını görünce tedirgin oldu. Yağışlı bir havada halıların dışarıda olması dikkatimi çekti. Camlar kapalıydı. Kapalı kasa bir araçtı. Arka tarafta cam yoktu. Araçta benim gördüğüm tek kişi vardı" iddiası, Korhan Berzeg'in cinayete kurban gitmiş olabileceği iddialarını artırdı.

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YETKİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

İddiaların ardından açıklama yapan yetkililer, araç ile ilgili araştırmanın yapıldığı ancak böyle bir aracın bölgede görülmediği, iddiaların da gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bölgede bulunan 90 güvenlik kamerasının tek tek incelendiği ancak bahsedilen araca ait hiçbir kaydın olmadığı, ayrıca görgü tanıklarının aracı gördüklerini iddia ettikleri noktanın Korhan Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu noktanın tam tersi istikamette ve kuş uçuşu 3 bin 500 metre uzaklıkta olduğu açıklandı.

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7 SAATLİK FARK

Diğer yandan her iki görgü tanığının verdiği ifadelerin çelişkili olduğu da vurgulandı. Berzeg'in sabah saat 8.30'da kaybolduğu ancak görgü tanıklarının aracı saat 15.30'da gördüklerini iddia ettikleri, yani arada 7 saatlik bir zaman farkı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanıklarının Berzeg'in kemiklerinin bulunduğu yere gidiş yolu olarak anlatılan yeri de yanlış ileri sürdükleri söylendi. Bu kişilerin Korhan Berzeg ile ilgili daha önce de hiçbir ifadelerinin olmadığı dile getirildi.Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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