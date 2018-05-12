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Hülya Avşar'ın ıssız ada listesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

Sanatçı Hülya Avşar’ın, geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Selfi’ için ‘Sevmek, gülmek, mutlu olmak ibadettir’ felsefesine uygun bir şarkı yazdırdığı ortaya çıktı.

Hülya Avşar'ın ıssız ada listesi!

Yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Selfi' filmi geçtiğimiz günlerde vizyona giren Hülya Avşar, bu film için bir şarkı yazdırdı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; müziği Jingledak, sözleri Uğur Barbühan'a ait olan rap türündeki şarkının nakarat bölümünün sözlerini Hülya Avşar kaleme aldı.

Ünlü sanatçı, çekimlerini sadece bir el kamerasıyla gerçekleştirdiği filminin finalinde, şarkıya sesiyle de eşlik ediyor. Her zaman 'Sevmek, gülmek, mutlu olmak ibadettir' felsefesine inandığını söyleyen Avşar, filminin şarkısında da aynı bakış açısına dikkat çekiyor.

"ISSIZ ADAYA DÜŞTÜĞÜNDE..."

Parçanın sözlerinin bir kısmı şöyle:
'Biliyorsan eğer doğduğun günden itibaren / Ne olmak istediğini, nereye varacağını hayatın / Lanet mi, hediye mi bu yetenek bilmeden / Başına gelecek seni birazcık korkutsa da/ Anlamsızca cesur hissedersin ya kendini/ Hayatla dalga geçersin / Şan, şöhret, hepsi birer yalan/ Issız adaya düştüğünde alacağın üç şey / Sevmek/ Gülmek / Mutlu olmak / İbadetti.'

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Hülya Avşar ıssız ada

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