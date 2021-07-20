Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar filtreyi abarttı!

Kurban Bayramı'nda ablası Hülya Avşar ve yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile bir araya gelen Helin Avşar, o anlarda çekilen bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Ancak photoshopu abartan Helin Avşar, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

Helin Avşar, paylaştığı bayram fotoğrafında ablası Hülya Avşar’ı es geçerek sadece kendi yüzüne filtre uyguladı.

Yeğeni Zehra’dan bile küçük görünen 44 yaşındaki Helin, gelen yorumlar sonrası fotoğrafı ana sayfadan sildi, storyde paylaştı.



