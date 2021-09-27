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Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nu paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti

27.09.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu katıldığı golf turnuvasında ödül aldı. Avşar kızı o anları sosyal medya hesabından paylaşıp "Anasının kızı" notunu düştü. Zehra Çilingiroğlu'nun zayıflığı da gözlerden kaçmadı.

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nu paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu babası Kaya Çilingiroğlu ile golf turnuvasına katıldı. Babasıyla birlikte tüm rakiplerini yenen Zehra Çilingiroğlu ödülün sahibi oldu.

Kızıyla gurur duyan Hülya Avşar o anları Instagram hesabından paylaştı. Avşar kızı 'Anasının Kızı' notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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Geçtiğimiz günlerde Afrika örgüsü yaptırdığı saçlarıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

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Görenler "Zehra iğne ipliğe döndü" diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu tatilde bile ara vermeden spor yapıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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