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  4. Hülya Avşar, Merve Taşkın'ı konuk edince Aydilge topa tutmuştu! Aylar sonra yanıt geldi! 'Göğüslerin kadar Türkçen olsaydı...'

Hülya Avşar, Merve Taşkın'ı konuk edince Aydilge topa tutmuştu! Aylar sonra yanıt geldi! 'Göğüslerin kadar Türkçen olsaydı...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.12.2024 11:42
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Şimdilerde YouTube programı ile izleyicisinin karşısına çıkan Hülya Avşar geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı konuk etmiş ve hakkında merak ettiklerini açık açık sormuştu. Hülya Avşar'ın Taşkın ile olan sohbeti uzun süre gündem olmuş hatta bazı isimlerin tepkisini çekmişti. Programa tepki gösteren isimlerden biri de Aydilge olmuştu. Aydilge'ye aylar sonra Taşkın'dan yanıt geldi....

Hülya Avşar, Merve Taşkın'ı konuk edince Aydilge topa tutmuştu! Aylar sonra yanıt geldi! 'Göğüslerin kadar Türkçen olsaydı...'

Birbirinden ünlü isimleri konuk ederek haklarında merak ettiklerini soran Hülya Avşar geçtiğimiz aylarda Merve Taşkın'ı konuk olarak almıştı.

HÜLYA

Hülya Avşar'ın Merve Taşkın ile olan bu programı uzun süre gündem olmuş bazı isimlerin de tepkisini çekmişti. Programa tepki gösteren isimlerden biri de ünlü şarkıcı Aydilge olmuştu.

aydilge

Konuya dair bir video çeken Aydilge ''Yorum yaparken hiç kimseyi, ''ahlaksız'' ya da benzeri aşağılayıcı sıfatlarla yargılama kolaycılığına kaçmayacağınızı umuyorum. Amacım kimsenin linçlenmesi, ya da küçük düşürülmesi değildir. Bireylerin seçimlerine ve kendi bedenleriyle ne yapacaklarına karışamayız. Ama bireylerin bu (gönüllü ya da mecburi) seçimleri, diğer genç kadınlara ''kolay yoldan para kazanmak'', kötü yaşam şartlarından ve baskılardan ''özgürleşmek'' şeklinde aktarılacaksa, o zaman aynı seçimlerin tutsak eden, hasta eden, istismar eden, tehlikeler içeren yanlarının da aynı anda aktarılması gerekir. Ancak o zaman özendirici değiliz denilebilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

MERVE TAŞKIN

AYLAR SONRA YANIT VERDİ

Merve Taşkın, Hülya Avşar ve kendisine yapılan bu eleştirilere aylar sonra yanıt verdi. Taşkın sosyal medyada yaptığı paylaşımda; "Her mesleğin bir mağduru yok mu? Sen sanatçı, ünlü olarak ya genç çocukları bu mesleğe özendiriyorsan? Senin gibi ünlü olmak isterlerse ve olamazlarsa? Ve senin gibi sanatçı olmak için hayatlarında birçok şeyden vazgeçmişlerse ve sonuç elde var sıfırsa o zaman ne oluyor? O kişilere sen kalkıp bakmadığın sürece bu konu hakkında konuşabilecek kimliğe sahip değilsin bence." dedi.

TEPKİ GECİKMEDİ

Merve Taşkın'ın yeniden alevlendirdiği konu kısa sürede gündem olurken sosyal medyada; 'Memelerin kadar Türkçen olsaydı süper olurdu', 'Bu neyi savunuyor tam olarak?', 'Yaptığın iş sana kalsın ama tutup bunu övemezsin', 'Yaptığın meslek ne etiğe uygun ne de bir insanın güvenli yaşama şekline' diyerek tepkiler gecikmedi.

Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın Aydilge Hülya Avşar
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