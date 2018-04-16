MAGAZİN

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

Hülya Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği otobiyografik filmi 'Selfi'nin vizyona hazır olduğunu cesur poz ile duyurmuştu. Avşar'dan filminin üçüncü tanıtım videosu geldi

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar, sadece bir el kamerasıyla çektiği, yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini ve oyunculuğunu yaptığı otobiyografik filmi Selfi'nin 3. tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede büyük ilgi gören video büyük merak uyandırdı.

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Hülya Avşar, filminin afişinde çırılçıplak poz vermişti. Eski eş Kaya Çilingiroğlu ise kendisine bu konu sorulunca şu açıklamayı yapmıştı:

"Hülya da sanatını icra ediyor. Hülya enteresan kadındır. Hep ilkleri yapmıştır. Kızımın annesi olarak da gerekeni yapmıştır. İlgi çekmek adına tabii ki soyunabilir. Bunda bir şey yok. Zaten o fotoğrafı bana gönderdi ve hiç de çıplakmış gibi hissetmedim ya da öyle görmedim. O ne yapıyorsa en doğrusunu yapar."

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