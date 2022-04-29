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Hülya Avşar 'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla döndü! "Bomba gibi"

29.04.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar 'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla 3 yıl sonra müzik piyasasına döndü. Sahneye çıkan ama uzun zamandır şarkı yapmayan Avşar'ın şarkısı tüm dijital platformlarda yayınlandı. Demet Akalın, Avşar paylaşımıyla gündem oldu.

Son olarak Masumiyet dizisiyle ekranda boy gösteren Hülya Avşar pandemi yasakları kalkınca sahnelere döndü. 3 yıldır şarkı yapmayan Hülya Avşar 'Sen Aşk Mısın?' şarkısıyla müzik piyasasına da dönüş yaptı.

Bebek'te görüntülenen Hülya Avşar, yeni çıkacak olan albümü hakkında "Şarkı geliyor, şampiyon belli" diyerek iddiasını ortaya koymuştu.

Hülya Avşar'ın kendi yapım şirketi olan '10 yapım Hülya Avşar' isimli şirket etiketi ile çıkan Sen Aşk Mısın şarkısının sözleri Sezgi Erciyas, Sezgin Gezgin, Funda Eroğlu'na ait.

Hülya Avşar'ın şarkısı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Demet Akalın Avşar'a şu sözlerle destek verdi: Niye bu kadar ara verirsin ki? Bomba gibi dönmek için mi?"

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Hülya Avşar’ın Sen Aşk Mısın şarkısı Spotify ve Apple Music en çok dinlenenler listelerine hızlı giriş yaptı!

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Demet Akalın Hülya Avşar
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