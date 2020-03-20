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Hülya Avşar: Şimdi yine yürüyüş yapacağım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 14:56 | Son Güncelleme

Hülya Avşar, sokakta ayaküstü verdiği röportajla sosyal medyanın gündem maddesi olmuştu. Avşar, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla buna şaşırdığını gösterdi.

Hülya Avşar: Şimdi yine yürüyüş yapacağım

‘Sokağa çıkmak bana iyi geliyor’ açıklaması ile gündeme gelen Hülya Avşar, herkesin kendisini evine kapattığı bir dönemde bu tarz bir çıkışla yine çok konuşuldu. YouTube üzerinden yayınlanan programıyla yeniden sevenleriyle buluşan Avşar, bir yandan programıyla konuşulurken bir yandan da yaptığı açıklamalarla öne çıkıyor.

Geçtiğimiz gün yaptığı bir gezinti sırasında muhabirler tarafından görüntülenen Avşar, ‘sokağa çıkmak bana iyi geliyor’ şeklinde bir açıklama yapmış ve bununla da yetinmeyerek benzer bir harekette bulunan Murat Boz’a destek vermişti.

Bu çıkışlarından sonra gündeme geleceğini bilen Avşar, tıpkı düşündüğü gibi Twitter’da trend topic oldu ve gün boyunca hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

hulyaavsar-instagram

Hülya Avşar akşam saatlerinde Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve sözlerinin arkasında durduğunu söyleyerek kendisinin gün boyunca konuşulmasına şaşırdığını belirtti.

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