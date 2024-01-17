Hülya Avşar simitten sonra zenginlik açıklamasıyla gündem oldu... Adeta yorum yağdı! 'Fazla geldiyse...'

Hülya Avşar Sarıyer’deki bir balık restoranından kızı Zehra Çilingiroğlu’yla birlikte çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Avşar, kızının doğum günü için yemek yediklerini dile getirdi.

'FAZLA ZENGİNLİK İNSANA ZARAR VERİR'

Yeni yaşından beklentileri sorulan Zehra Çilingiroğlu ailesi ile sağlık mutluluk ve huzur dileklerinde bulundu.

Avşar ise, “Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur” dedi.

SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Avşar'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin açıklamalarına yorum yağdı.

Ünlü ismin sözlerine, "Tamam dağıt servetini fakire fukaraya samimiyetine inanalım", "Fazla geldiyse yolla gelsin o zaman", "Şimdi mi anladınız" gibi yorumlar yapıldı.

SİMİT AÇIKLAMASI DA GÜNDEM OLMUŞTU

Şarkıcı Hülya Avşar'ın geçtiğimiz yıllarda 'ekonomi' sorusuna verdiği yanıt tepki toplamıştı. Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak" yanıtını vermişti.







