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Hülya Avşar yıllara meydan okuyor

20.08.2021 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı her adım, söylediği her söz olay olan Hülya Avşar çok konuşulan bir sosyal medya paylaşımına daha imza attı. Yaz aylarını her sene olduğu gibi Ayvalık’taki yazlığında geçiren ünlü sanatçının paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Hülya Avşar yıllara meydan okuyor

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı tatil pozuyla yıllara meydan okudu. Yıllar sonra ekranlara döndüğü Masumiyet dizisi kısa süre önce final yapan Hülya Avşar, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPADI

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu her sene olduğu gibi Ayvalık'ta atan ünlü oyuncu ve şarkıcı, burada verdiği iddialı bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Her zamanki gibi paylaşımını yorumlara kapatan Avşar'ın tatil pozu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Hülya Avşar Instagram
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