Hülya Avşar yıllara meydan okuyor

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı tatil pozuyla yıllara meydan okudu. Yıllar sonra ekranlara döndüğü Masumiyet dizisi kısa süre önce final yapan Hülya Avşar, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPADI

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu her sene olduğu gibi Ayvalık'ta atan ünlü oyuncu ve şarkıcı, burada verdiği iddialı bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Her zamanki gibi paylaşımını yorumlara kapatan Avşar'ın tatil pozu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.



