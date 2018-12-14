Hülya Koçyiğit 71 yaşına bastı

Hülya Koçyiğit, torunları Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar ile verdiği pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

71 yaşına giren Koçyiğit, bu paylaşımına, "Bir yaşı daha geride bıraktım dün. Hayatıma değen herkese sonsuz teşekkürler. En büyük teşekkürüm ise canım aileme. Hayatımın her anında olan yaşama sebeplerime; enerji verenlerime, ömrüme renk katanlarıma, kıyamadıklarıma, canlarıma... Hayat sizinle güzel, sizinle tam evlatlarım. Sizi öyle çok seviyorum ki... İyi ki hayatımdasınız. İyi ki doğmuşum" notunu düştü.



