Hülya Koçyiğit: Atatürk'ün huzurunda iyi bir sanatçı olmak için ant içtim

2'nci Kayseri Kitap Fuarı'na konuşmacı olarak katılan Hülya Koçyiğit, merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt mahallesinde bulunan Dünya Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda 'Hayatım sinema' konulu söyleşi programı ile sevenleriyle bir araya geldi. Kayseri'de kitap fuarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Hülya Koçyiğit, "Yoğun bir ziyaretçi kitlesi var. Gurur duydum. Kayseri Kitap Fuarı, çok zengin ve halkın ilgisi de muhteşem. Kültür ve sanatla ilgilenmek, ona kulak vermek, onu izlemek onun bir parçası olabilmek çok önemli. Sizleri kutlamak istiyorum. Evlatlarınızı, ağaç yaşken eğilir mantığıyla kitap fuarına getiriyorsunuz. Kitap demek bizim kültürümüzü bize yaşatan demektir. Sanat gerçekten çok önemli. Sanat olmasaydı kup kuru bir hayatımız olurdu. Sanat olmasaydı eğer, belki de estetikten, güzellikten, dostluktan, barıştan söz edemeyebilirdik. Sanat, duygularımıza hitap ettiği kadar, düşüncelerimizi de olgunlaştırıyor. Hangi dalı olursa olsun, sanat eserlerin izleyicisi her zaman, ahlaklı,ince düşünceli, insan sever, vatansever ve yardımsever insanlar oluyorlar" şeklinde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanata verdiği önemden etkilendiğini ve bundan dolayı da sanata ilgi duyduğunu da vurgulayan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, "Mustafa Kemal Atatürk'ün, sanatla ilgili sözleri hep kulaklarımda. Öylesine güzel sözleri var ki, bu sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ulu önder Atatürk diyor ki, 'Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin reçetesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, inanmaları sağlayacak, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını sevecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır.' Atatürk'ün bu sözleri, benim mesleği sevmeme, sinemayı seçmeme, sinema sanatının gücüne inanmama sebep oldu. Hepimizin amacı her şeyden önce, insan olmayı becerebilmek. İnsan olmayı becerebilmek büyük emek istiyor. Öğrenerek, insan olabiliriz. İnsan olmayı öğrenebilmek bir ömür boyu sürer. Önemli olan o yolculuğa çıkabilmek. Bir kez daha iyi ki sinemayı seçmişim, iyi ki sinema var, iyi ki bizi sevenlerimiz var, sinemaya bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"YAŞAMIM BOYUNCA SADECE İNANDIKLARIMI YAPTIM"

Bir izleyicinin çözüm sürecinde üstlendiği görevden dolayı pişman olup olmadığını sorması üzerine ise Hülya Koçyiğit, "Yaşamım boyunca sadece inandıklarımı yaptım. İnandıklarımın arkasında durdum" dedi.

Çözüm sürecinde oluşturulan 'Akil İnsanlar Heyetinde' Marmara Bölgesi üyesi olarak yer alan Hülya Koçyiğit, "Ülkenin barışı için düşünen insanlardan biriydim. Bundan dolayı da bir görev üstlendim. Üstlendiğim görevle de, kalbimdeki barış duygusu tüm vatandaşların kalbinde var mı, bunu öğrenmek istedim. Eğer varsa bu talebi idarecilere, Başbakan'a iletmek amacıyla kurulda yer aldım. Bu görevi yaptığım için çok müsterihim. Bu bir vatan göreviydi. Vatanımın huzurunu düşünerek yaptığım bir şeydi. Bunu siyaseten ele alıp, siyasetçiymişim gibi eleştirenler oldu" ifadelerine yer verdi.

"ANITKABİR'DE EN İYİ SANATÇI OLMAK İÇİN ANT İÇTİM"

8 yaşında annesi ile birlikte gittiği Anıtkabir ziyaretinden de bahseden Hülya Koçyiğit, "Anıtkabir'de, Atatürk'ün huzurunda annem bana ant içirdi. Annem, Atatürk'ün huzurunda benden 3 şey için söz vermemi isteyerek, 'Bu ülkenin en iyi, en büyük sanatçısı olacaksın ve yaptığın işi en iyi yapan insan olacaksın' demişti. Ben de 'Söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum' demiştim. Annem, söylemiş, ben de tekrar etmiştim. Yıl, 1954'tü ama, hala dün gibi aklımda. Mesleğim de en iyi olmak, anneme verdiğim sözü tutmak için, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda ant içtim" sözlerine yer verdi.