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Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! ''Mardinli güzel''

01.02.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu, takipçilerinin beğenisine sundu.

Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! ''Mardinli güzel''

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kız kardeşinin aksine kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyada epey aktif olan Huri Deniz, kardeşi Pınar Deniz'le pozunu, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştı.

Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kardeşiyle pozunu paylaştı!

Vatanım Sensin dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan, sonrasında Aşk 101 ve Yargı dizileriyle sevenlerinin karşısına çıkan Pınar Deniz, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! ''Mardinli güzel''

Pınar Deniz ve gözlerden uzak bir yaşam süren ablası Huri Deniz, benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.

Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! Güzellikleriyle büyülediler

Huri Deniz, Instagram'da vintage ürünler satan bir satış sayfasını yönetiyor.

Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! Güzellikleriyle büyülediler

Huri Deniz'in pozlarına, ''Mardinli güzel'', ''Esmer güzeli'' ve ''Pınar'a ne kadar benziyorsun'' gibi yorumlar yapılıyor.

Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! Güzellikleriyle büyülediler

Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! Güzellikleriyle büyülediler

Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! Güzellikleriyle büyülediler


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Pınar Deniz
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