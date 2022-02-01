Huri Deniz, kız kardeşi Pınar Deniz'le pozunu paylaştı! ''Mardinli güzel''

Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncuları arasında yer alan ünlü oyuncu Pınar Deniz'in ablası Huri Deniz, kız kardeşinin aksine kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medyada epey aktif olan Huri Deniz, kardeşi Pınar Deniz'le pozunu, Instagram hesabının Hikayeler kısmından paylaştı.

Vatanım Sensin dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan, sonrasında Aşk 101 ve Yargı dizileriyle sevenlerinin karşısına çıkan Pınar Deniz, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Pınar Deniz ve gözlerden uzak bir yaşam süren ablası Huri Deniz, benzerlikleriyle görenleri şaşırtıyor.

Huri Deniz, Instagram'da vintage ürünler satan bir satış sayfasını yönetiyor.

Huri Deniz'in pozlarına, ''Mardinli güzel'', ''Esmer güzeli'' ve ''Pınar'a ne kadar benziyorsun'' gibi yorumlar yapılıyor.



