Hurmada ‘Glikoz şurubu’ tehlikesi! Pankreas kanserine kadar götürebilir

Ramazan ayında talebin arttığı, sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan hurmaların glikoz şurubuna batırılarak piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Afrika bölgesinde yetişen hurmaların daha küçük ve tatsız olduğu için glikoz şurubu sürülerek satıldığını ifade eden Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Serhat Koran, uyarılarda bulundu.

“KANSER HÜCRELERİNİ BESLİYOR”

Glikoz şurubu katılan hurmaların genellikle çok yapışkan, parlak ve küçük olduğunu belirten Uzm. Dr. Serhat Koran, “Glikoz şurubu kan şekerini çok fazla yükseltebiliyor, kalp damar sağlığını bozabiliyor. Pankreas kanseri yaptığına dair çalışmalar da var. Vücudumuzda kanser varsa, kanser hücrelerini besliyor. Bu anlamda hurma alırken oldukça dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

HURMA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DE KUVVETLENDİRİYOR

Hurmanın kan şekerini düzenlediğini ve açlık hissini azalttığını dile getiren Koran, “Vücudumuza da enerji veriyor. Bununla birlikte susuzluk hissini de azaltıyor. Hurmanın içerisinde yüksek oranda potasyum var. Potasyum da hem kalp damar sağlığı için hem de tansiyonumuz için çok faydalı. İçerisinde selenyum ve beta glukan dediğimiz maddeler var. Bu maddelerin de anti kanserojen etkisi var. Bunun dışında yüksek oranda flor da içeriyor. Flor da diş ve kemik sağlığı için oldukça faydalı. Antioksidan ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğine dair çalışmalar da var. Bu anlamda hurma sofralardan eksik edilmemesi gereken bir meyve” ifadelerini kullandı.