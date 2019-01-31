Hürrem Sultan türbesinden 'Rus asıllı' yazısı kaldırıldı!

BBC'nin Ukrayna haber sitesinde yer alan haberde, " İstanbul'daki Süleymaniye Camii'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın Rus asıllı olduğu iddia edilen metin kaldırıldı, Ukrayna tarafı tarihi gerçeği düzeltti" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, "Adım adım tarihi gerçeği düzeltiyoruz. Büyükelçiliğin başvurusu üzerine Türk tarafı, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın Süleymaniye Camii'nde bulunan türbesindeki yazıdan, kendisinin Rus asıllı olduğu iddia edilen metni kaldırdı." açıklaması yapıldı.

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 25, 2019

Roksana ya da Hürrem Sultan ismiyle bilinen Kanuni Sultan Süleyman'ın eşinin doğum yeri tarihçiler tarafından bilinmese de, bu bilgiler ışığında Hürrem Sultan'ın Ukrayna'nın Rohatyn şehrinden olduğu gösterildi.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden BBC'ye yapılan açıklamada, Hürrem Sultan'ın türbesinde yer alan biyografisinin yanlış olduğu, büyükelçi tarafından geçen yıl farkedildiği ve kendisinin değişiklik için hemen harekete geçtiği ifade edildi. Geçen yılın sonlarında diplomatlar tarafından Türkiye'ye yazılı talepte bulunarak, Hürrem Sultan'ın Ukrayna asıllı olduğu bilgisiyle değiştirildi.