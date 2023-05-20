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Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tatlı İbrahim Tatlıses'in kardeşi mi? Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

20.05.2023 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hüseyin Tatlı, bu akşam Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Konukların açıklanmasıyla birlikte sanatçı ile ilgili aramalar hız kazandı. Hüseyin Tatlı'nın İbrahim Tatlıses'in kardeşi olup olmadığı da merak edilen konular arasında yerini aldı. İzleyiciler Hüseyin Tatlı hakkında arama motorlarında kimdir, nereli, şarkıları neler gibi soruları araştırıyor. Peki, Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tatlı İbrahim Tatlıses'in kardeşi mi? İşte detaylar...

Hüseyin Tatlı kimdir, kaç yaşında, nereli? Hüseyin Tatlı İbrahim Tatlıses'in kardeşi mi? Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor!

Hüseyin Tatlı ile ilgili aramalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Cumartesi akşamalrı Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler bu hafta Hüseyin Tatlı'yı konuk ediyor. Ünlü şarkıcının yaşı, nereli olduğu, kim olduğu ve İbrahim Tatlıses ile bağlantısı merak ediliyor. İşte Hüseyin Tatlı'nın hayatıyla ilgili merak edilen bilgiler...

HÜSEYİN TATLI KİMDİR?

1973 yılında dünyaya gelen Hüseyin Tatlı sekiz kardeştir, ailenin en küçüğüdür. Uzun yıllar yaşantısını Ankara’da sürdürmüş ardından İstanbul’a yerleşmiştir. 1973’te Mersin’de doğmuş olan Hüseyin Tatlı iki yaşındayken babasını kaybetmiştir.

2000 yılında Varlığın Yeter, 2016 yılında Bil İstedim ve Pardon isimli albümleri ile müzik piyasasındaki yerini alan Hüseyin Tatlı baba tarafından aslen Şanlıurfa’lıdır. Bugüne kadar iki kez evlenen Hüseyin Tatlı'nın bu evliliklerinden Asya isminde bir kızı ve Can isminde bir oğlu vardır.

HÜSEYİN TATLI İBRAHİM TATLISES'İN KARDEŞİ Mİ?

İbrahim Tatlıses’in kardeşi olarak anılan Hüseyin Tatlı’da abisi gibi sanatçıdır. Abisi ünlü olduktan sonra kendilerini Urfa’ya taşıdığını anlatan Hüseyin Tatlı, İbrahim Tatlıses'in kardeşidir.

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