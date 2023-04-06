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Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber! Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandı

06.04.2023 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Şarkılar Bizi Söyler' programı ile ekranda yer alan Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber geldi. Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı. Hüsnü Şenlendirici'nin hastalığı ve sağlık durumu merak konusu oldu. Hüsnü Şenlendirici'nin sağlık durumu nasıl? İşte yanıtı...

Hüsnü Şenlendirici'den üzen haber! Hüsnü Şenlendirici'nin bağırsak kanserine yakalandı

Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin hastalığı ve sağlık durumu gündemde... Hüsnü Şenlendirici'nin kansere yakalandığı ortaya çıktı. Hüsnü Şenlendirici, önceki gün Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat oldu.

'Şarkılar Bizi Söyler' programını sunan Şenlendirici'den kötü haber geldi. Hastaneye kaldırılan klarnetçi ameliyata alındı.

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HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ'NİN HASTALIĞI

Önceki gün ameliyata giren ve bağırsağından 11 santim alınan müzisyenin bir hafta daha doktor kontrolünde kalacağı öğrenildi. Bağırsak kanserine yakalanan Hüsnü Şenlendirici sevenlerini korkuttu.

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Sabah'ta yer alan habere göre; yakınları ameliyat sonrası Şenlendirici'nin yanına koştu. Klarnetçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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Hüsnü Şenlendirici

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