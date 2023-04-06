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  4. Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den üstsüz poz! Dövmelerini sergiledi

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den üstsüz poz! Dövmelerini sergiledi

06.04.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşte Benim Stilim yarışmasında öne çıkan isimlerden olan Neslihan Doğrusöz yarışma sonrası cinsiyet değiştirmiş ve adını da Doruk yapmıştı. Doruk Doğrusöz, üstsüz pozlarını paylaşarak dövmelerini sergiledi.

Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den üstsüz poz! Dövmelerini sergiledi

İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası Doruk olarak hayatına devam etmeye karar vermişti.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası Sevda Demirel ile nikah masasına oturması beklenen Doruk Doğrusöz, bu ilişkisini daha sonra bitirmişti.

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CİNSİYET DEĞİŞİMİ SONRASI SON HALİ

Son dönemde sakallı imajıyla dikkat çeken Doruk Doğrusöz üstsüz pozlarını paylaştı. Sırtındaki ve belindeki dövmeleri sergileyen stilist takipçilerinden beğeni topladı.

Ekran Alıntısı
"Ateş ediyorsun", "Çok yakışıklı oldun" yorumları alan eski adıyla Neslihan Doğrusöz yeni adıyla Doruk hayranlarının ilgisini yine çekmeyi başardı.

Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Gizem Sertyalçın ile aşk yaşadığını duyurmuştu.

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Neslihan Doğrusöz stil

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