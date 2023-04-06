Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz'den üstsüz poz! Dövmelerini sergiledi

İşte Benim Stilim yarışmasına katılarak adını duyuran Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası Doruk olarak hayatına devam etmeye karar vermişti.
Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası Sevda Demirel ile nikah masasına oturması beklenen Doruk Doğrusöz, bu ilişkisini daha sonra bitirmişti.
Son dönemde sakallı imajıyla dikkat çeken Doruk Doğrusöz üstsüz pozlarını paylaştı. Sırtındaki ve belindeki dövmeleri sergileyen stilist takipçilerinden beğeni topladı.
"Ateş ediyorsun", "Çok yakışıklı oldun" yorumları alan eski adıyla Neslihan Doğrusöz yeni adıyla Doruk hayranlarının ilgisini yine çekmeyi başardı.
Neslihan Doğrusöz, geçtiğimiz günlerde Gizem Sertyalçın ile aşk yaşadığını duyurmuştu.