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Huysuz'la Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

20.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 yılında ekrana gelmeye başlayan Huysuz'la Dans Eder misin? programında Huysuz Virjin ile kamera karşısına çıkan yakışıklı sunucu Yiğit Alıcı, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Şimdilerde 43 yaşında olan Yiğit Alıcı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Huysuz'la Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Huysuz'la Dans Eder misin? yarışmasıyla akıllara kazınan ünlü sunucu Yiğit Alıcı'yı bir de şimdi görün...

1979 yılında Bandırma'da doğan Yiğit Alıcı, İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji eğitimi aldı. Ziraat mühendisi bir anne ve pilot bir babanın oğlu olan Yiğit Alıcı, yakışıklılığı ve düzgün diksiyonuyla kısa sürede televizyon ekranlarının aranan yüzü oldu.

Benimle Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Yiğit Alıcı; Huysuz'la Dans Eder misin?, Şansa Davet, Yeter ki Sen Kazan ve Şans Kapıda gibi yapımlarda sunuculuk yaptı.

Benimle Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Sunuculuğun yanı sıra radyo programcılığı da yapan Yiğit Alıcı, en son Bizden Lezzetler programında izleyici karşısına çıkmıştı.

Benimle Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı ''Yıllar ezip geçmiş''

Sosyal medyada epey aktif olan Yiğit Alıcı, değişimiyle görenleri şaşırttı.

Benimle Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı ''Yıllar ezip geçmiş''

Bir dönemin yıldız sunucusunu görenler tanımakta zorlandı.

Benimle Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı ''Yıllar ezip geçmiş''

Sakallarına aklar düşen Yiğit Alıcı'nın şimdilerde en büyük keyif yemek yapmak.

Benimle Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı ''Yıllar ezip geçmiş''

Benimle Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı ''Yıllar ezip geçmiş''

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