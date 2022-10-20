Huysuz'la Dans Eder misin? sunucusu Yiğit Alıcı değişimiyle şoke etti! Görenler gözlerine inanamadı

Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Huysuz'la Dans Eder misin? yarışmasıyla akıllara kazınan ünlü sunucu Yiğit Alıcı'yı bir de şimdi görün...

1979 yılında Bandırma'da doğan Yiğit Alıcı, İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji eğitimi aldı. Ziraat mühendisi bir anne ve pilot bir babanın oğlu olan Yiğit Alıcı, yakışıklılığı ve düzgün diksiyonuyla kısa sürede televizyon ekranlarının aranan yüzü oldu.

Yiğit Alıcı; Huysuz'la Dans Eder misin?, Şansa Davet, Yeter ki Sen Kazan ve Şans Kapıda gibi yapımlarda sunuculuk yaptı.

Sunuculuğun yanı sıra radyo programcılığı da yapan Yiğit Alıcı, en son Bizden Lezzetler programında izleyici karşısına çıkmıştı.

Sosyal medyada epey aktif olan Yiğit Alıcı, değişimiyle görenleri şaşırttı.

Bir dönemin yıldız sunucusunu görenler tanımakta zorlandı.

Sakallarına aklar düşen Yiğit Alıcı'nın şimdilerde en büyük keyif yemek yapmak.





