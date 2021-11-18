Huzurevinde çalışan hemşire ölümle ilgili şaşırtıcı bir tespitini açıkladı! Sosyal medyada şaşkınlık yarattı

Doğmak, yaşamak ve ölmek... İnsanlığın gelişim evresini oluşturan adımlardır. Bazı insanlar ölümden çok korkarken bir huzurevi hemşiresi durumun sanıldığı kadar trajik olmadığını anlatmak için TikTok hesabından bir paylaşım yaptı. 380 bin takipçisi bulunan Julia, ölüm kaygısı yaşayanlar için kendi deneyimlerinden bahsettiği paylaşımlar yapıyor.

HEP BENZER DURUMLAR YAŞANIYOR

Ölümü kendi deneyimlerine göre yorumlayan Julie, bilinci yerinde olan hastaların bile ölümle burun buruna geldikleri anda daha öncesinde vefat eden yakınlarına seslendiklerini söyledi. Julie, “Çoğu insan ölmeden hemen öncesinde aynı şeyi söylüyor. Genellikle ‘Seni seviyorum’ diyorlar ya da vefat eden bir yakınlarına sesleniyorlar” dedi.

Julie, nefes almada, ten renginde ve ateşlerde meydana gelen değişikliklerin yaygın olduğunu belirtti. Julie, “Solunum düzenleri genellikle ölümden birkaç saat ile birkaç gün öncesinde aktif olarak değişir. Ayrıca beneklenme olarak da adlandırılan, ekstremitelerin biraz mora dönüştüğü ten rengindeki değişiklikler olarak karşımıza çıkar. Ölüme yaklaşılan en yakın anda vücut ısısı yükselir ve çekirdek sıcaklığı kontrol etme yeteneği kaybedilir. Bu durumda ateş daha yüksek seviyelere çıkar” diye konuştu.



