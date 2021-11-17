Mutlu ilişkinin sırrını anlattı! ‘Ayrı ama birlikte’ yaşamanın formülünü paylaştı

Shelley Lynn, TikTok hesabına yüklediği videoda karma bir aileye sahip olmanın zor ve güzel yanlarından söz etti. Partneriyle birlikte önceki evliliklerinden toplam 5 çocukları olduğunu söyleyen Shelley Lynn, karma ailelerinin uyum içinde yaşaması için mükemmel bir yol bulduklarını anlattı. Sosyal medya hesabında evini gösteren Shelley Lynn, “Sevgilim ve benim toplam 5 çocuğumuz var. Bu yüzden iki suiti bulunan bir evde kalıyoruz. Hem ayrı ayrı yaşıyoruz hem de birlikte” dedi.

“ÇOCUKLAR ZORLANMAMALI”

Kendisi ve çocuklarının yaşam alanlarını gösterdiği Lynn’in gönderisi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Anne ve babalar ebeveynlik sınırlarının çizilmesi konusunda Shelley Lynn ve sevgilisini tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya kullanıcıları üretilen çözümün çocukların gelişimi için oldukça sağlıklı bir yöntem olduğunu dile getirdi. Bir kullanıcı, “Bence bu çocuklar için çok harika. Sırf ebeveynleri birlikte olduğu için onları aniden yeni kardeşleri varmış gibi davranmaya zorlamıyor” yorumunu yaptı. Yöntemi ilginç bularak kendi hayatına adapte etmek isteyen bir kullanıcı ise, “Bunu kocamla yapabilir miyiz? Birinde o ve çocuklar, diğerinde ben ve köpek" notunu ekledi.



