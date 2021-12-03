I'm A Celebrity yarışmasında sınırlar zorlandı! İçtikleri karışımı duyanlar şoke oldu

ITV Studios tarafından üretilen ve ITV'de yayınlanan bir İngiliz hayatta kalma realitesi televizyon programı olan I'm A Celebrity gündeme bomba gibi düştü.

Sınırları zorlayan programda ünlü isim Frankie Bridge öyle bir yarışmaya maruz kaldı ki herkesin midesi kalktı. Programın son kısmında yarışmacılar iğrenç bir karışımı içmekle görevlendirildi.

Fragmana damga vuran anlarda Frankie ve Naughty Boy sırayla içkilerini yudumlarken sırılsıklam ve mideleri bulanıyor görünüyordu.

Herkes bu karışımın ne olduğunu merak etti. İkilinin içtiği karışım blenderdan geçirilmiş geyik testisiydi.

Frankie Bridge, I'm A Celebrity'nin yarıştıktan sonra gözyaşlarına boğuldu ve şiddetle titriyordu. Bu görüntüler seyircileri rahatsız etti. İzleyiciler kanala eleştiri yağmuruna tuttu.



