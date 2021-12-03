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I'm A Celebrity yarışmasında sınırlar zorlandı! İçtikleri karışımı duyanlar şoke oldu

03.12.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

I'm A Celebrity programında yapılan yarışma sınırları zorladı. Yarışmacıların iğrenç bir karışımı içmek için zor anlar yaşadığı programa tepki yağdı. Yarışmacıların içtiği karışımı duyanlar ise şoke oldu.

I'm A Celebrity yarışmasında sınırlar zorlandı! İçtikleri karışımı duyanlar şoke oldu

ITV Studios tarafından üretilen ve ITV'de yayınlanan bir İngiliz hayatta kalma realitesi televizyon programı olan I'm A Celebrity gündeme bomba gibi düştü.

Sınırları zorlayan programda ünlü isim Frankie Bridge öyle bir yarışmaya maruz kaldı ki herkesin midesi kalktı. Programın son kısmında yarışmacılar iğrenç bir karışımı içmekle görevlendirildi.

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Fragmana damga vuran anlarda Frankie ve Naughty Boy sırayla içkilerini yudumlarken sırılsıklam ve mideleri bulanıyor görünüyordu.

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Herkes bu karışımın ne olduğunu merak etti. İkilinin içtiği karışım blenderdan geçirilmiş geyik testisiydi.

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Frankie Bridge, I'm A Celebrity'nin yarıştıktan sonra gözyaşlarına boğuldu ve şiddetle titriyordu. Bu görüntüler seyircileri rahatsız etti. İzleyiciler kanala eleştiri yağmuruna tuttu.


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