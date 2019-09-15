İBB, Adalar'a 24 saat ulaşım hizmeti verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Şehir Hatları'nın kış tarifesi kapsamında, Bostancı'dan Adalar'a 24 saat kesintisiz sefer düzenlenecek.

Şehir Hatlarından yapılan açıklamaya göre, kış tarifesi 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayıp 31 Mayıs 2020 günü son bulacak.

Tarife kapsamında İstanbul-Adalar arasındaki ring seferler 43'e yükseltilirken, Bostancı-Adalar vapur seferleri hafta içi ve hafta sonu 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Buna göre Büyükada'dan gece 00.00 itibarıyla hareket eden vapur 01.10'da Bostancı İskelesi'ne yanaşacak. 02.00'da Bostancı'dan yolcularını alacak Şehir Hatları vapuru sırasıyla Kınalıada, Burgazada, Heybeliada'ya uğrayıp 03.10'da Büyükada İskelesine ulaşacak. Bu ring sefer 03.45 Bostancı'ya devam ederek 04.30 Bostancı, 04.55 Kınalı, 05.10 Burgaz, 05.25 Heybeliada, 05.40'ta Büyükada'ya ulaşarak gece seferini tamamlamış olacak.

Beşiktaş ve Eminönü'nden Adalar seferleri kış tarifesine göre düzenlenirken, Eminönü-Adalar hattının bazı seferleri Kabataş bağlantılı yapılacak.