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  4. Ibiza'nın deniz kızı! Demi Rose yine adından söz ettirdi

Ibiza'nın deniz kızı! Demi Rose yine adından söz ettirdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.07.2024 09:09
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Sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen kıvrımlı model Demi Rose ne yapsa olay oluyor. Gerek itirafları gerek paylaşımlarıyla adından söz ettiren Rose Ibiza tatilinden paylaşım yaptı.

Ibiza'nın deniz kızı! Demi Rose yine adından söz ettirdi

Instagram modeli olarak adını duyuran Demi Rose Mawby sınırları zorluyor. Instagram yasaklarını hiçe sayarak yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demi Rose kıvrımlarını sergilemekten vazgeçmiyor.

Sosyal medya üzerinden yaptığı iddialı paylaşımları ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Demi Rose bir seks sembolü olarak sosyal medyada var olduğunu her fırsatta söylüyor.

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Ibiza'da sık sık tatil pozları veren Rose son olarak "Bir deniz kızı randevusundasın" diyerek kıvrımlarını sergiledi.

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Demi Rose'un hayranları yine sessiz kalamadı ve "Rüya gibisin", "Muhteşemsin" yorumlarında bulundu.

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Express


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Demi Rose
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