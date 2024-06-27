Ibiza tatilinden peş peşe paylaştı! Şeyma Subaşı o yoruma kayıtsız kalamadı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Ibiza tatilinden siyah bikinisi ile pozlarını peş peşe yayınlayan Subaşı'nın ''haç'' detaylı kolyesi dikkatlerden kaçmadı.

YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Subaşı'nın pozlarına binlerce beğeni yağarken bir takipçisi ''Kolye aksesuar mı yoksa manevi duruşun mu?'' diye sordu.

Şeyma Subaşı bu yoruma kayıtsız kalamadı ve ''aksesuar'' diyerek yanıt verdi.









