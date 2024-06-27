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  4. Ibiza tatilinden peş peşe paylaştı! Şeyma Subaşı o yoruma kayıtsız kalamadı

Ibiza tatilinden peş peşe paylaştı! Şeyma Subaşı o yoruma kayıtsız kalamadı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.06.2024 08:49
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa Ibiza tatilinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Siyah bikinisi ile boy gösteren Subaşı'nın kolyesi dikkat çekti. Şeyma Subaşı takipçisinin o yorumuna ise kayıtsız kalamadı.

Ibiza tatilinden peş peşe paylaştı! Şeyma Subaşı o yoruma kayıtsız kalamadı

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Ibiza tatilinden siyah bikinisi ile pozlarını peş peşe yayınlayan Subaşı'nın ''haç'' detaylı kolyesi dikkatlerden kaçmadı.

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YORUMA KAYITSIZ KALAMADI

Subaşı'nın pozlarına binlerce beğeni yağarken bir takipçisi ''Kolye aksesuar mı yoksa manevi duruşun mu?'' diye sordu.

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Şeyma Subaşı bu yoruma kayıtsız kalamadı ve ''aksesuar'' diyerek yanıt verdi.

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Vitrin


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Şeyma Subaşı
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