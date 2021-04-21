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  4. İbn Haldun Üniversitesi’ne yeni rektör! | Atilla Arkan kimdir? Atilla Arkan kaç yaşında? İşte Atilla Arkan'ın biyografisi

İbn Haldun Üniversitesi’ne yeni rektör! | Atilla Arkan kimdir? Atilla Arkan kaç yaşında? İşte Atilla Arkan'ın biyografisi

21.04.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atilla Arkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İbn Haldun Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Alınan bu karar Resmi Gazete’de yayınlandı. Atilla Arkan, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra yine aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programında yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Doçent olan Atilla Arkan, bir dönem Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev aldı

İbn Haldun Üniversitesi’ne yeni rektör! | Atilla Arkan kimdir? Atilla Arkan kaç yaşında? İşte Atilla Arkan'ın biyografisi

Atilla Orhan, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’ndan sonra bir anda Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı. Aynı sene Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun danışmanlığını yaptı. Atilla Arkan, son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyordu. Cumhurbaşkanının kararı ile dün akşam saatlerinde İbn Haldun Üniversitesi rektörlüğüne atandı.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'deki atama kararı şu şekilde:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci ve 'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Atilla Arkan atanmıştır.

ATİLLA ARKAN KİMDİR?

1968 yılından Adapazarı’nda doğdu. İlk ve Orta öğretimini Adapazarı’nda tamamladıktan sonra 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programında yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programında doktorasını tamamladı.

2008 yılında Doçent oldu. Aziz Duran’ın Başkanlığı döneminde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı görevine getirildi.

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2 yıl akademik çalışmalar yapmak üzere Kanada’da bulundu.

2014 yılında Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

2014 yılında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun danışmanı oldu.

2017 yılında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü oldu.

Prof. Dr. Atilla Arkan, son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam felsefesi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini yürütüyordu.

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