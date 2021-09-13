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İbo'nun gözdesiydi! Dansöz Didem bakın şimdi ne halde

13.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show programındaki dans performansıyla bir döneme damga vuran oryantal Didem Kınalı, son haliyle kendine hayran bıraktı. Instagram hesabından sık sık hayatına dair kareler paylaşan yıldızın, yıllara meydan okuyan güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

İbo'nun gözdesiydi! Dansöz Didem bakın şimdi ne halde

Şimdilerde 35 yaşında olan dansöz Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programındaki danslarıyla, milyonlar tarafından tanınan bir isim haline gelmişti. Didem Kınalı'nın son halini görenler ''Yıllar yaramış'' demekten kendini alamadı. İşte İbo Show'un gözde dansözü Didem Kınalı'nın son hali:

İbo'nun gözde dansözüydü! Oryantal Didem hala bir içim su

İbo'nun gözde dansözüydü! Oryantal Didem hala bir içim su

İbo'nun gözde dansözüydü! Oryantal Didem hala bir içim su

DİDEM KINALI KİMDİR?

Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa semtinde dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüyen yıldız, anne tarafından Selanık göçmenidir. Babası ise Yugoslav göçmeni olan oryantalin, dansa olan ilgisi aileden gelmektedir. Dansöz bir anne ve darbukacı bir babanın kızları olarak dünyaya gelen Kınalı, roman mahallesinde büyüdü. Henüz ilkokul 3. sınıftayken eğitim hayatını bırakıp çalışmaya başlayan Didem, dansı mesleği haline getirdi. İlerleyen yıllarda liseden mezun olan oryantal, üniversite mezunu olmak istediğini her fırsatta dile getiriyor.

İbo'nun gözde dansözüydü! Oryantal Didem hala bir içim su

''GÖĞÜSLERİM BÜYÜK DURSUN DİYE BABAMIN ÇORAPLARINI TAKTIM''

Çocuk yaşta dans hayatı başlayan Didem Kınalı, verdiği bir röportajda o yıllara dair şu ifadeleri kullanmıştı: Çok küçük yaştayken biri taciz etmeye çalıştı. 11 yaşımda göğüslerim büyük dursun diye babamın çoraplarını kostüme koymuştum. Adam göğsümü tutmak istedi, eline çoraplar geldi. Rakı şişesi fırlatarak kafasını yardığım adamlar oldu. Tehditler aldım. İkizler burcuyum, çok güçlü bir karakterim var. Kimseye pabuç bırakmadım, mücadele ettim, hep savcılığa gidip şikâyetlerimi yaptım.

İbo'nun gözde dansözüydü! Oryantal Didem hala bir içim su

''BİRDENBİRE OLDU, 6 YIL SÜRDÜ''

Meslekte para kazanmak için birçok sorunla baş etmesi gerektiğini anlatan Didem, İbo Show'a seçilme sürecini ise şu sözlerle anlatmıştı: 'Bir günlük ekstra iş var' dediler. Baktım bir sürü oryantal arkadaşım orada. Seçme yapılıyor. Ben seçildim. İlk programdan sonra da önüme bir sözleme koydular, 17 yaşımdaydım. Birdenbire oldu, altı yıl sürdü.

İbo'nun gözde dansözüydü! Oryantal Didem hala bir içim su


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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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