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  4. İbo Show 7. bölüm tanıtımı yayınlandı! İşte yeni bölüm konukları...

İbo Show 7. bölüm tanıtımı yayınlandı! İşte yeni bölüm konukları...

22.12.2020 17:48 | Son Güncelleme:
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9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un 7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Bu hafta da seyircileri coşturacak İbo Show yeni bölümü 26 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. Peki, İbo Show’un yeni bölüm konukları kim?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm konukları: Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen.

İbo Show 6.Bölümü ile 19 Aralık Cumartesi saat 20:00’de ekranlara geldi. Bu hafta da seyircileri coşturacak İbo Show’un yeni bölümü 26 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak. İbo Show'un 7. bölüm fragmanı ve yeni bölüm konukları merak ediliyor.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, “Tatlıses Çiğköfte” hala devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show’da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu’da da tanınmaktadır.

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